Гёргес: в Люксембурге был первый турнир, где я сыграла в основной сетке в 15 лет

Немецкая теннисистка Юлия Гёргес после победы на турнире в Люксембурге похвалила свою соперницу по финальному матчу — Белинду Бенчич из Швейцарии, которую обыграла со счётом 6:4, 7:5.

«Белинда провела отличную неделю и приложила много усилий, сначала пройдя через квалификацию, а потом попав в финал. Она была в топ-10, а я знаю, как тяжело попасть туда. Для меня же этот турнир особенный, потому что это был первый турнир, в котором я сыграла в основной сетке, когда мне было 15 лет», — приводит слова Гёргес Ubitennis.

Гёргес вышла вперёд в личном противостоянии с Бенчич – 2-1. Оба предыдущих матча состоялись в 2015 году.

Для девятой ракетки мира Гёргес титул стал шестым в карьере и вторым в 2018 году после победы в Окленде.