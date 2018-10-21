Сегодня, 21 октября, на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре пройдёт матч Белой группы, где действующая победительница турнира Каролина Возняцки из Дании сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Начало поединка запланировано на 14:30 по московскому времени. В личных встречах вторая ракетка мира ведёт со счётом 6-3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Возняцки — Кар. Плишкова в Сингапуре.



Помимо Возняцки и Плишковой, в Белой группе также выступают представительница Чехии Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.



Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Возняцки обыграла американку Винус Уильямс.