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Свитолина на Итоговом чемпионате WTA стартовала с уверенной победы над Квитовой

Свитолина на Итоговом чемпионате WTA стартовала с уверенной победы над Квитовой
Теннис / WTA

В стартовом матче Белой группы Итогового чемпионата WTA, который проходит в Сингапуре, украинка Элина Свитолина в двух сетах взяла верх над Петрой Квитовой из Чехии со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

24-летняя уроженка Одессы допустила 1 ошибку на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Её соперница совершила 7 двойных ошибок и сделала 1 брейк. Также в активе обеих теннисисток по три выполненных эйса.

Помимо Свитолиной и Квитовой, в Белой группе также выступают представительница Чехии Каролина Плишкова и датчанка Каролина Возняцки.

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA составляет $ 7 млн. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Возняцки обыграла американку Винус Уильямс.

21 октября 2018 года, воскресенье. 12:00 МСК
Сингапур. Белая группа
Матч окончен
Петра Квитова
Петра Квитова
Чехия
3:6
3:6
 
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Украина
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