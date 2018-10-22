Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Стивенс в Сингапуре

Сегодня, 22 октября, состоится матч Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют действующая победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака и американка Слоан Стивенс. Начало поединка запланировано на 14:30 мск. В 2016 году соперницы встречались на турнире в Акапулько. Победу в том матче одержала Слоан со счётом 6:3, 7:5.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Стивенс на Итоговом чемпионате WTA.

Позднее в рамках этой группы немка Анжелика Кербер встретится с представительницей Нидерландов Кики Бертенс.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре датская теннисистка Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.