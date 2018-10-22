Кар. Плишкова: перед WTA Finals важна игровая практика. Вспомните Цибулкову

Чешка Каролина Плишкова, обыгравшая датчанку Каролину Возняцки на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:2, 6:4, рассказала о важности игровой практики в концовке сезона.

«Выходя на корт, всегда чувствуешь себя лучше, если в предыдущие недели провела немало матчей. Думаю, это важно не только для меня. Вспомните, когда Доминика Цибулкова выиграла этот турнир, она на предыдущих соревнованиях играла много. В похожей ситуации находились Гарсия с Кузнецовой.

Перед Итоговым чемпионатом проходит немало турниров в зале, так что у всех есть возможность проверить свои силы в таких условиях, адаптироваться. Игровая практика может помочь вернуть уверенность в собственных силах. Понимание того, что в Сингапуре ты проведёшь три матча, также идёт на пользу", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.

23 октября чешка сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.