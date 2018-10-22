Возняцки: если бы я реализовала брейк-пойнты, итог матч мог быть другим

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала поражение от чешки Каролины Плишковой на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 2:6, 4:6. Уроженка Оденсе является действующей победительницей этих соревнований.

«Кажется, у меня были брейк-пойнты в каждом гейме на подаче соперницы, но я не реализовала ни одного. Это расстраивает. Если бы я использовала несколько шансов, итог матч мог быть другим. Но в этот раз этому не суждено было случиться. Теперь мне нужно возвращаться к тренировкам, работать над ударами, чтобы в следующий раз сыграть лучше», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

23 октября Каролина сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

«Петра — одна из теннисисток, которые могут вслед за неудачным матчем провести великолепную игру. Никогда не знаешь, чего ожидать. Нужно быть готовой ко всему. Все теннисистки, попавшие на Итоговый чемпионат, заслужили это. Я говорила уже, что в матчах с агрессивными соперницами нужно самой отлично выполнять удары. Мне нужно поработать над некоторыми вещами, но всё равно остаются и позитивные моменты.

Хорошо, что при таком формате ты не вылетаешь после первого поражения. У тебя ещё есть шанс. Я постараюсь использовать свою вторую жизнь на этом турнире и сделаю всё, чтобы пройти дальше", — сказала Возняцки.