Роже-Васслен: в финале мы с Маю провели свой лучший матч за неделю

Французские теннисисты Эдуард Роже-Васслен и Николя Маю прокомментировали победу на турнире в Антверпене (Бельгия) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Марсело Демолинер (Бразилия)/Сантьяго Гонсалес (Мексика) со счётом 6:4, 7:5.

«Это была прекрасная неделя. Николя в начале недели немного болел, так что нам пришлось нелегко. Конечно, мы рады, что смогли завоевать трофей. Думаю, в финале мы провели свой лучший матч на этой неделе. Это было непросто. Мы счастливы, что завоевали шестой совместный титул», — цитирует Роже-Васслена официальный сайт ATP-тура.



«Соперники играли здорово. Думаю, они заметно прибавили за этот год. Но именно нам удалось завоевать трофей. Это была прекрасная победа», — сказал Маю.