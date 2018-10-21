«Олимпийская сказка, прощай!»

29-й по счёту турнир «ВТБ Кубок Кремля» завершился символичным двойным триумфом российского тенниса. У женщин в субботу первенствовала Дарья Касаткина, а в воскресенье победу одержал Карен Хачанов, прервав 8-летнюю серию без побед представителей России на московском соревновании. Причём выиграл Карен в финальном матче у француза Адриана Маннарино очень уверенно, менее чем за час – 6:2, 6:2.

Символичными победы Касаткиной и Хачанова стали потому, что россияне после некоторой паузы вновь стали всё чаще побеждать на турнирах WTA и ATP в тот момент, когда гостеприимный СК «Олимпийский» в последний раз радушно принял под свои своды Кубок Кремля, начинавшийся тут ещё в советское время, в 1990 году. После новогодних ёлок-2019 знаменитый стадион, построенный к Олимпиаде-1980, встанет под глобальную реконструкцию, и, что будет после многолетнего ремонта, предсказать сложно. Одно можно сказать определённо: в следующем году пути Кубка Кремля и «Олимпийского» точно разойдутся.

Для Карена Хачанова этот титул стал третьим в карьере после Чэнду-2016 и Марселя-2018. По этому показателю он догнал Даниила Медведева, выигравшего все три своих титула в нынешнем сезоне (Сидней, Уинстон-Сейлем, Токио). Кстати, Хачанов обыграл в полуфинале московского турнира как раз Даниила, и по сути тот матч стал досрочным финалом хотя бы потому, что только в нём Карен проиграл один сет за весь турнир.

Все россияне – чемпионы Кубка Кремля:

Андрей Черкасов – 1990, 1991.

Александр Волков – 1994.

Евгений Кафельников – 1997-2001.

Николай Давыденко – 2004, 2006, 2007.

Игорь Андреев – 2005.

Игорь Куницын – 2008.

Михаил Южный – 2009.

– 2018. Андрей Черкасов – 1990, 1991.Александр Волков – 1994.Евгений Кафельников – 1997-2001.Николай Давыденко – 2004, 2006, 2007.Игорь Андреев – 2005.Игорь Куницын – 2008.Михаил Южный – 2009. Карен Хачанов – 2018.

Теперь в ближайшем рейтинг-листе ATP Хачанов и Медведев впервые окажутся в топ-20, причём вместе – Карен будет 19-й ракеткой мира, а Даниил – 20-й. Немного отстал от них третий представитель этого поколения NextGEN – Андрей Рублёв, который никак не наберёт обороты после травмы. Андрей проиграл на старте Кубка Кремля Нику Кирьосу, после чего отправился играть квалификацию на «пятисотник» в Вене.

«Нас таких трое ребят. И мы друг друга только подталкиваем вперёд» Россиянин Даниил Медведев — о конкуренции с Рублёвым и Хачановым и о буйном темпераменте, из-за которого он постоянно попадает в истории.

После победы на Кубке Кремля–2018 Карен Хачанов рассказал представителям прессы, среди которых был и корреспондент «Чемпионата», о своих ощущениях после победы.



— Если бы в начале турнира меня спросили, точно ли я выиграю титул, я бы ничего не смог гарантировать. С каждым выигранным матчем ты веришь в победу на турнире всё больше и больше. Понятно, что, когда я прилетел в Москву, настрой и желание были победить. Я думал об этом. Каждый матч давался по-своему, нужно было их успешно проходить, и турнир получился очень тяжёлым.

— Сравните свои эмоции по поводу этой победы с успехами в Чэнду и Марселе.

— Конечно, эта победа пока будет на первом месте, это точно. Как я уже и говорил, это была моя мечта детства – выиграть в Москве, домашний турнир, Кубок Кремля, когда я здесь бегал ещё ребёнком. Это навсегда останется в памяти. Думаю, это можно считать одним из самых моих знаменательных моментов.

— Финал длился менее часа. Есть у вас объяснение этому?

— Это всегда вопрос неоднозначный. Ты же играешь не один на корте, а с соперником. Может быть, у него что-то не получилось. Но я на самом деле рад той игре, которую я показал на протяжении всего турнира, и с каждым матчем я её улучшал и улучшал. И это на самом деле залог успеха. Это как раз то, что делали топовые игроки и от этого есть результат. Так что, наверное, и я хорошо сыграл, и у него, может быть, что-то не получилось. Но это уже неважно, меня это не волнует.



— Вы уже не первый год выступаете на Кубке Кремля. Действительно ли в этом году увеличилась посещаемость в связи с вашим успехом и Дарьи Касаткиной?

— Это правда, так и есть. Это, конечно же, очень приятно. Я уже не раз отмечал, что когда стадионы полные, то ты и чувствуешь себя по-другому, и играешь по-другому. Это такие непередаваемые эмоции, которые есть и остаются, и которые тебе помогают, дают энергию, мотивируют. Я уже слышал много раз, что когда мы будем выигрывать, люди будут приходить и на более ранних стадиях и будут подбадривать. Конечно, хотелось бы, чтобы прямо с первых кругов был полный стадион. Но это не мне судить. В любом случае я уже не раз говорил болельщикам отдельное большое спасибо. Потому что с такой публикой приятно играть и выигрывать.