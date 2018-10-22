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Дэвенпорт: топ-игроки стали дружелюбнее. Думаю, это связано с Роджером и Ким

Дэвенпорт: топ-игроки стали дружелюбнее. Думаю, это связано с Роджером и Ким
Теннис / WTA

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт отметила, что с середины 2000-х годов звёзды мирового тенниса стали вести себя гораздо более открыто и дружелюбно по отношению к другим.

«Думаю, в середине 2000-х у топ-игроков произошло кардинальное изменение отношения к окружающим. Они стали дружелюбнее, открытее. Теннисисты стали больше отдавать. Наверное, во многом это связано с появлением в туре Роджера Федерера и Ким Клейстерс, которые всегда были очень дружелюбными», — приводит слова Дэвенпорт официальный сайт тура.

Дэвнепорт является послом Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, который стартовал 21 октября. Турнир с участием восьми игроков завершится 28 октября.

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