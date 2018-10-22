Лаки-лузер турнира в Вене Рублёв в первом круге прошёл Кудлу, сделав 13 эйсов

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на турнире в Вене (Австрия), где в двух сетах обыграл представителя США Дениса Кудлу со счётом 7:6 (7:3), 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

21-летний уроженец Москвы выполнил 13 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник 9 раз подал навылет и не сделал ни одного брейка. Кроме того оба спортсмена не допускали двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с победителем пары Григор Димитров (Болгария, 3) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q).

Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования завершатся 28 октября. В прошлогоднем финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:1, 6:4. В нынешнем сезоне первый номер посева получил австриец Доминик Тим.