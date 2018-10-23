Стивенс: на жеребьёвке я подумала: может, стоит впервые поговорить с Осакой?

Американка Слоан Стивенс, обыгравшая японку Наоми Осаку на старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 7:5, 4:6, 6:1, призналась, что ранее ни разу не общалась с чемпионкой US Open 2018 года.

«Я раньше никогда не общалась с Наоми, поэтому на жеребьёвке Итогового чемпионата подумала: „Может, стоит с ней поговорить? Она сидит рядом со мной“. Мы сделали несколько селфи. Так необычно, когда ты не так часто видишь человека и почти не разговариваешь с ним. Наоми — отличная девушка, очень хороший человек. Я рада, что у нас была возможность пообщаться минут семь.

Я не стремлюсь подружиться со всеми. Здесь выступают восемь игроков. Конечно, когда кто-то оказывается рядом, это лучший повод для общения", — цитирует Стивенс официальный сайт тура.

24 октября Стивенс сыграет с голландкой Кики Бертенс, а Осака — с немкой Анжеликой Кербер.

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