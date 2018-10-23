Младенович: я очень рада, что мы с Бабош вновь играем в паре

Француженка Кристина Младенович, выступающая в паре с венгеркой Тимей Бабош, оценила их выступление в сезоне. На старте Итогового чемпионата WTA в Сингапуре они сыграют с канадкой Габриэлой Дабровски и китаянкой Сюй Ифань (Китай).

«Я очень рада, что мы с Тимей вновь играем в паре. Мы расставались, потому что у меня были планы на Олимпиаду. Здорово, что мы вновь играем вместе. Она моя лучшая подруга. В этом сезоне мы взяли свой первый совместный титул на турнире „Большого шлема“ и в целом провели прекрасный год», — цитирует Младенович официальный сайт тура.

В Сингапуре также сыграют первые ракетки мира чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова.

«Просто невероятно, что нам удалось выиграть два турнира „Большого шлема“, стать первыми ракетками мира и квалифицироваться на Итоговый чемпионат. Это идеальный год», — сказала Крейчикова.

«Я буду очень рада сыграть в Сингапуре. Это удивительный турнир. Здесь обо всём беспокоятся организаторы, так что мы можем лишь наслаждаться каждым моментом», — отметила Синякова.