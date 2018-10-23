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Федерер на старте турнира в Базеле в трёх сетах обыграл Краиновича

Федерер на старте турнира в Базеле в трёх сетах обыграл Краиновича
Теннис / ATP

Первая ракетка турнира категории ATP 500 в Базеле швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг соревнований, одолев представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

37-летний теннисист выполнил 10 эйсов, допустил 5 ошибок на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Его соперник трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Федерер поборется с немцем Ян-Леннардом Штруффом, который в первом раунде оказался сильнее Джона Миллмана из Австралии.

Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины.

23 октября 2018 года, вторник. 20:10 МСК
Базель. 1-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
6:2
4:6
6:4
Филип Краинович
Филип Краинович
35
Сербия
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