Федерер на старте турнира в Базеле в трёх сетах обыграл Краиновича

Первая ракетка турнира категории ATP 500 в Базеле швейцарец Роджер Федерер вышел во второй круг соревнований, одолев представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 11 минут.

37-летний теннисист выполнил 10 эйсов, допустил 5 ошибок на подаче и реализовал 6 брейк-пойнтов из 14. Его соперник трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Федерер поборется с немцем Ян-Леннардом Штруффом, который в первом раунде оказался сильнее Джона Миллмана из Австралии.



Турнир в Базеле с призовым фондом более € 2,4 млн завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Федерер взял верх над Хуан-Мартином дель Потро из Аргентины.