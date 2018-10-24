18 эйсов помогли Монфису одолеть Джонсона в первом круге турнира в Вене

Французский теннисист Гаэль Монфис пробился во второй круг турнира в Вене (Австрия), в трёх партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 45 минут.

Монфис 18 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии Монфис поспорит с американцем Джоном Иснером, посеянным под четвёртым номером.

В прошлогоднем финале турнира в Вене финале Люка Пуи из Франции обыграл своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу со счётом 6:1, 6:4. В нынешнем сезоне первый номер посева получил австриец Доминик Тим.