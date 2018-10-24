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Кербер обыграла Осаку на Итоговом турнире WTA

Кербер обыграла Осаку на Итоговом турнире WTA
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер на Итоговом чемпионате WTA нанесла поражение японке Наоми Осаке. Матч Красной группы завершился со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа и 33 минуты. Вторая ракетка мира Кербер сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 9 брей-пойнтов. Её соперница, занимающая 4-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, 2 раза сделала двойную ошибку и взяла 5 брейков.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Кербер – Осака.

Кербер одержала свою первую победу на турнире, Осака потерпела второе поражение. В заключительном матче группового этапа Осака сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов, а Кербер – со Слоан Стивенс из США. Призовой фонд турнира составляет $ 7 млн.

24 октября 2018 года, среда. 14:40 МСК
Сингапур. Красная группа
Матч окончен
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
2
Германия
6:4
5:7
6:4
Наоми Осака
Наоми Осака
4
Япония
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