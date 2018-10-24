Стивенс обыграла Бертенс и одержала вторую победу на Итоговом чемпионате WTA

Американка Слоан Стивенс обыграла Кики Бертенс из Нидерландов на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре. Для определения победителя соперницам понадобилось три сета. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 22 минуты. 9-я ракетка мира Бертенс выполнила 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. Её соперница, занимающая 6-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и сделала 7 брейков.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Стивенс – Бертенс.

Для Стивенс эта победа стала второй на турнире в Сингапуре на групповом этапе. Ранее американская теннисистка обыграла японку Наоми Осаку. Теперь Стивенс уверенно возглавляет турнирную таблицу Красной группы.

Бертенс в первом матче обыграла немку Анжелику Кербер. Бертенс и Кербер теперь делят второе место в группе. Замыкает турнирную таблицу Осака, потерпевшая два поражения. В заключительном туре Осака сыграет с Бертенс, а Кербер — со Стивенс.