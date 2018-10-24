Кукушкин обыграл Димитрова и стал соперником Рублёва на турнире в Вене

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел во второй круг турнира в Вене (Австрия). В первом круге Кукушкин, преодолевший квалификацию, нанёс поражение Григору Димитрову (3) из Болгарии. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Кукушкин, занимающий 71-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Его соперник, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, 10 раз подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Для Кукушкина эта победа в матчах с Димитровым стала третьей в четырёх встречах.

Соперником Кукушкина по второму кругу станет россиянин Андрей Рублёв, который ранее разгромил американца Дениса Кудлу. Победитель матча Рублёв — Кукушкин сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.