Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Вене на отказе Мельцера

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). Во втором круге Андерсон должен был сыграть с австрийцем Юргеном Мельцером, но 426-я ракетка мира снялся с турнира, сославшись на проблемы со здоровьем. Ранее 37-летний Мельцер говорил, что планирует завершить карьеру после турнира в Вене.

В четвертьфинале Андерсон, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, сыграет с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Люка Пуи (Франция). Андерсон сохраняет шансы на поездку на Итоговый турнир ATP. Участие представителя ЮАР в соревнованиях в Лондоне будет зависеть от результатов в Вене.

Призовой фонд соревнований составляет более € 2 млн. Действующим победителем турнира является Пуи, который в прошлом году в финале победил своего соотечественника Жо-Вильфрида Цонгу.