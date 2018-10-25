Федерер: чем больше я играл летом, тем сильнее меня беспокоило запястье

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал повреждение своего запястья, которое его беспокоило на протяжении всего лета.



«Это случилось внезапно, накануне старта травяного сезона. Я мощно пробил по мячу на тренировке, а затем не сразу понял, что произошло. Боль впервые проявилась через несколько недель, и чем больше я играл, тем больше чувствовал её.



Я не хочу говорить, что проиграл в финале Галле из-за неё или в четвертьфинале Уимблдона, но травма определённо могла наложить свой отпечаток. Боль не уходила вплоть до US Open», – цитирует Федерера Tennis World USA.

В текущем сезоне Федерер провёл 51 матч, 44 из которых ему удалось выиграть. На счету 37-летнего швейцарца три трофея – титулы в Штутгарте, Роттердаме и на Australian Open.