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Монфис не пустил Иснера в четвертьфинал турнира в Вене

Монфис не пустил Иснера в четвертьфинал турнира в Вене
Теннис / ATP

Французский теннисист Гаэль Монфис стал очередным четвертьфиналистом турнира в Вене (Австрия). Француз в матче второго круга нанёс поражение американцу Джону Иснеру (4), обыграв его в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Монфис, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Эта встреча для Монфиса и Иснера стала уже пятой. Француз выиграл четыре матча из пяти.

В четвертьфинале турнира в Вене Монфис сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, который ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.

25 октября 2018 года, четверг. 15:30 МСК
Вена. 2-й круг
Матч окончен
Кайл Эдмунд
Кайл Эдмунд
14
Великобритания
4:6
6:3
3:6
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
30
Испания
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