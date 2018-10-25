Монфис не пустил Иснера в четвертьфинал турнира в Вене

Французский теннисист Гаэль Монфис стал очередным четвертьфиналистом турнира в Вене (Австрия). Француз в матче второго круга нанёс поражение американцу Джону Иснеру (4), обыграв его в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 11 минут. Монфис, занимающий 33-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Его соперник, занимающий девятое место в рейтинге ATP, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка. Эта встреча для Монфиса и Иснера стала уже пятой. Француз выиграл четыре матча из пяти.

В четвертьфинале турнира в Вене Монфис сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, который ранее обыграл британца Кайла Эдмунда.