Тим: в матче с Нисикори настраиваюсь на длительные розыгрыши

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Вене (Австрия). Во втором круге Тим нанёс поражение американцу Сэму Куэрри со счётом 6:4, 6:4.

«Матч был очень тяжёлым. Мне нужно было сохранять концентрацию на подаче, я не мог позволить себе, чтобы соперник вернулся в игру. Кто знает, как бы всё сложилось в этом случае», — цитирует Тима пресс-служба турнира в Вене.

Также австрийский теннисист поделился ожиданиями от четвертьфинала, в котором он сыграет с японцем Кеем Нисикори.

«Матч с Нисикори будет совершенно другим, настраиваюсь на длинные розыгрыши. Он снова находится в прекрасной форме, в такой же, в какой он был, когда занимал четвёртое место в рейтинге ATP и участвовал в финале турнира «Большого шлема», — добавил Тим.