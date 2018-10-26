Младенович: ощущаю давление из-за того, что надо помочь Бабош защитить титул

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Венгрии Тимей Бабош разгромила канадку Габриэлу Дабровски и китаянку Сюй Ифань со счётом 6:0, 6:2.

«Мы с Тимей знаем друга друга ещё с юниорских турниров. Она старше меня на четыре дня и является моей лучшей подругой на корте и за его пределами. Сложно объяснить наше взаимопонимание на корте. Мы во второй раз выступаем здесь вместе, и нам всё нравится. В этом году Итоговый чемпионат в последний раз проходит в Сингапуре. Каждая из нас играет здесь уже в четвёртый раз. Для нас большая честь выступать здесь почти каждый год.

Что касается матча, то, если судить по счёту, может показаться, что нам было легко. Но это объясняется тем, что мы соблюдали дисциплину и были стабильны в решающих моментах. Когда мы немного сбавили темп, соперницы сразу же взяли два гейма подряд. Мы хорошо играли в тактическом плане. Мы принимали верные решения, и настрой был правильным. Но главное — дисциплина. В этом плане мы были на высоте.

Вы не можете представить, какое давление испытываешь, когда думаешь, что Тимя — действующая чемпионка и мне нужно помочь ей защитить титул. Надеюсь, сегодня я выглядела неплохо. Теперь хочется и дальше играть на таком же уровне», — цитирует Младенович официальный сайт тура.

За выход в финал соревнований Бабош и Младенович поспорят с победительницами матча Эшли Барти (Австралия) / Коко Вандевей (США) — Элисе Мертенс (Бельгия) / Деми Схурс (Нидерланды).

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