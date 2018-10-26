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Вердаско вышел в полуфинал турнира в Вене, Монфис снялся во втором сете

Вердаско вышел в полуфинал турнира в Вене, Монфис снялся во втором сете
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско стал полуфиналистом турнира в Вене (Австрия). Вердаско вышел в полуфинал на отказе француза Гаэля Монфиса. Французский теннисист отказался от продолжения борьбы во втором сете при счёте 4:6, 1:2. Монфис сослался на проблемы со здоровьем.

В полуфинале Вердаско сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Любопытно, что соперник Вердаско также вышел в полуфинал на отказе своего оппонента. Хорват Борна Чорич решил отказаться от борьбы во втором сете. Более того, Андерсон без усилий преодолел и второй круг турнира. Его соперник Юрген Мельцер и вовсе отказался от игры ещё до начала матча.

Во втором полуфинале турнира в Вене встретятся Кей Нисикори (Япония) и Михаил Кукушкин (Казахстан).

26 октября 2018 года, пятница. 20:45 МСК
Вена. 1/4 финала
Матч окончен
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
30
Испания
6:4
2:1
Rt
 
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
33
Франция
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