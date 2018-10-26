Вердаско вышел в полуфинал турнира в Вене, Монфис снялся во втором сете

Испанский теннисист Фернандо Вердаско стал полуфиналистом турнира в Вене (Австрия). Вердаско вышел в полуфинал на отказе француза Гаэля Монфиса. Французский теннисист отказался от продолжения борьбы во втором сете при счёте 4:6, 1:2. Монфис сослался на проблемы со здоровьем.

В полуфинале Вердаско сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном. Любопытно, что соперник Вердаско также вышел в полуфинал на отказе своего оппонента. Хорват Борна Чорич решил отказаться от борьбы во втором сете. Более того, Андерсон без усилий преодолел и второй круг турнира. Его соперник Юрген Мельцер и вовсе отказался от игры ещё до начала матча.

Во втором полуфинале турнира в Вене встретятся Кей Нисикори (Япония) и Михаил Кукушкин (Казахстан).