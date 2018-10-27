Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина – Бертенс в полуфинале Сингапура

Сегодня, 27 октября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, сыграют представительница Нидерландов Кики Бертенс и украинка Элина Свитолина. Начало запланировано на 11:00 мск. Счёт по личным встречам – 1:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA.



На нынешнем Итоговом чемпионате WTA Свитолина на пути к полуфиналу выиграла все три матча в группе. На счету Бертенс две победы и одно поражение.



Турнир завершится 28 октября. В прошлогоднем финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре Каролина Возняцки в двух партиях обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.