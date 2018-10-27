Касаткина оценила игру Свитолиной и Бертенс накануне их матча в Сингапуре

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала игру полуфиналисток Итогового теннисного турнира WTA в Сингапуре, украинки Элины Свитолиной и голландки Кики Бертенс. Напомним, Дарья является запасной на соревнованиях, однако шансов сыграть не получила.



«Свитолина находит множество путей выиграть очки в Сингапуре, где хардовое покрытие достаточно медленное. Против Элины очень непросто играть в таких условиях.



Бертенс? Я играла с ней в последний раз два года назад, на «Ролан Гаррос»-2016, но помню, что тогда был очень тяжёлый матч. Кики играла отлично и в защите, и в атаке. Когда Бертенс играет в такой теннис, победить её очень трудно», – цитирует Касаткину пресс-служба WTA.

Элина Свитолина и Кики Бертенс встретятся в рамках первого полуфинального матча соревнований. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию поединка.