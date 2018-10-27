Нисикори обыграл Кукушкина и вышел в финал соревнований в Вене

Японский теннисист Кей Нисикори (5) вышел в финал соревнований в Вене (Австрия), в полуфинальном матче нанеся поражение представителю Казахстана Михаилу Кукушкину – 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. Победитель матча отметился 5 эйсами, 1 двойной ошибкой и реализацией 2 брейк-пойнтов из 5. На счету Кукушкина 3 подачи навылет и 1 двойная ошибка. Реализовать 2 имевшихся брейк-пойнта Михаил не сумел.



За главный трофей турнира японский теннисист поспорит с победителем пары Кевин Андерсон (ЮАР, 2) – Фернандо Вердаско (Испания).



Призовой фонд турнира в Вене составляет более € 2 млн. Соревнования категории АТР-500, действующим чемпионом которых является француз Люка Пуи, завершатся в воскресенье, 28 октября.