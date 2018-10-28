Нисикори: нужно прекратить эту засуху без титулов

Японский теннисист Кей Нисикори (5) прокомментировал победу над представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным со счётом 6:4, 6:3 и выход в финал турнира в Вене.

«Кукушкин играл довольно-таки жёстко, он отлично действовал в защите. Было нелегко набирать победные очки в матче против Михаила.

Мне же нужно стараться хорошо играть в каждом финале, чтобы прекратить эту засуху без титулов. Это мой первый финал в Вене, поэтому я просто попытаюсь насладиться матчем и надеюсь, что смогу выиграть», — приводит слова Нисикори пресс-служба АТР.

За главный трофей турнира в Вене японский теннисист сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном (2). На данный момент в активе Нисикори 11 титулов, но последний из них завоёван в 2016 году в Мемфисе.