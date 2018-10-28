Пике: Федерер не хочет играть на Кубке Дэвиса? Я не закрывал никаких дверей

Защитник «Барселоны», один из инициаторов и инвесторов реформы Кубка Дэвиса Жерар Пике надеется, что швейцарец Роджер Федерер сможет сыграть в первом в истории розыгрыше турнира в новом формате.

Ранее 37-летний теннисист выразил сомнение по поводу участия в соревнованиях после существенных изменений регламента.

«У Федерера сейчас такой момент в карьере, когда он уделяет приоритетное внимание самым важным турнирам. Я не закрывал никаких дверей. Возраст Федерера — такой, какой есть, и его ноги могут делать только то, что могут сделать.

Мы хотим сосредоточиться на турнире. Команды более важны, чем отдельные игроки, так было всегда", — цитирует Пике Tennis World USA.

Первый розыгрыш обновлённого турнира пройдёт с 18 по 24 ноября 2019 года. В соревнованиях примут участие 18 сборных, которые сначала выступят на групповом этапе, а затем сыграют в плей-офф начиная со стадии четвертьфинала. 16 участников турнира будут отобраны по рейтингу ITF, ещё два получат специальные приглашения от организаторов.