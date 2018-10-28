Андерсон – первый с 1995 года игрок из ЮАР, пробившийся на Итоговый турнир ATP

Кевин Андерсон стал первым за 23 года представителем ЮАР, пробившимся на Итоговый турнир ATP. Теннисист забронировал себе путёвку на турнир, который пройдёт в Лондоне (Англия), победив сегодня, 28 октября, в финале турнира в Вене (Австрия) японца Кея Нисикори.
Предыдущим представителем ЮАР на Итоговом чемпионате был Уэйн Феррейра. Он участвовал в соревнованиях в 1995 году.
Андерсон также впервые завершит сезон в первой десятке рейтинга ATP. 32-летний Кевин станет четвёртым в списке самых возрастных игроков, впервые пробившихся на Итоговый турнир. В этом рейтинге он уступает Кену Розуоллу (36 лет, 1970), Андресу Химено (35) и Бобу Хьюитту (32). Они оба участвовали в Итоговом чемпионате в 1972 году в Барселоне.
Андерсон квалифицировался на Итоговый турнир ATP