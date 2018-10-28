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Андерсон – первый с 1995 года игрок из ЮАР, пробившийся на Итоговый турнир ATP

Андерсон – первый с 1995 года игрок из ЮАР, пробившийся на Итоговый турнир ATP
Теннис / ATP

Кевин Андерсон стал первым за 23 года представителем ЮАР, пробившимся на Итоговый турнир ATP. Теннисист забронировал себе путёвку на турнир, который пройдёт в Лондоне (Англия), победив сегодня, 28 октября, в финале турнира в Вене (Австрия) японца Кея Нисикори.

Предыдущим представителем ЮАР на Итоговом чемпионате был Уэйн Феррейра. Он участвовал в соревнованиях в 1995 году.

Андерсон также впервые завершит сезон в первой десятке рейтинга ATP. 32-летний Кевин станет четвёртым в списке самых возрастных игроков, впервые пробившихся на Итоговый турнир. В этом рейтинге он уступает Кену Розуоллу (36 лет, 1970), Андресу Химено (35) и Бобу Хьюитту (32). Они оба участвовали в Итоговом чемпионате в 1972 году в Барселоне.

Андерсон квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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