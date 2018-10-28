Свитолина повторила достижение С. Уильямс на Итоговом чемпионате WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина, одержавшая в финале Итогового турнира WTA в Сингапуре победу над американкой Слоан Стивенс (3:6, 6:2, 6:2), повторила достижение Серены Уильямс. Американка в 2013 году стала победительницей Итогового турнира WTA, не проиграв ни одного матча. Свитолина – первая с 2013 года теннисистка, которая прошла этот турнир без поражений.

В Сингапуре Свитолина на групповом этапе обыграла Каролину Плишкову (Чехия), Каролину Возняцки (Дания) и Петру Квитову (Чехия). В полуфинале Свитолина обыграла голландку Кики Бертенс.

По итогам турнира в Сингапуре Свитолина вернётся в топ-5 рейтинга WTA, она займёт в нём четвёртое место. Этот титул стал для украинской теннисистки четвёртым в сезоне и 13-м в карьере.