Джокович: чувствую, что сейчас я демонстрирую свой лучший теннис

Серб Новак Джокович оценил свою нынешнюю форму перед стартом на турнире в Париже. Во втором круге он сыграет с победителем матча Марко Чеккинато (Италия) — Жоау Соуза (Португалия).

«Мы в команде очень довольны моими достижениями в последние 4-5 месяцев. Рафа получил травму и не играл в Китае, поэтому я смог приблизиться к нему в рейтинге и буду бороться за первую строчку по итогам года. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы этого добиться.

На US Open и в Шанхае я играл как никогда здорово. Сейчас я наслаждаюсь игрой, турнирами. Когда выигрываешь так много матчей, это придаёт уверенности. Когда ты уверен в себе, то по-другому подходишь к тренировкам, турнирам и матчам.

Как я уже говорил, пять месяцев назад я чувствовал себя и играл совсем не так, как сегодня. Чувствую, что сейчас я демонстрирую свой лучший теннис. Чувствую, что всегда могу прибавить, однако и так выступаю на очень высоком уровне. На любом турнире у меня большие ожидания от самого себя. Я много работаю на тренировках, и это приносит результат", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.