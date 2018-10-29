Свитолина: теперь мне уже ничего никому не нужно доказывать

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над американкой Слоан Стивенс в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

«Мне нужно было играть уверенно. Я сказала себе, что не отступлю и стану бороться за каждый мяч, не давая шансов сопернице. Я была настроена оказать отчаянное сопротивление. Это помогло мне победить. Конечно, я знала, что выиграла много финалов, но каждая такая игра — это большое испытание. В финале Итогового чемпионата у меня не всё получалось в первом сете, но я сражалась. Это и принесло результат. Я горжусь победой.

Стивенс — великолепная теннисистка. Она выполняла прекрасные удары. В первом сете я не могла найти ответы на её удары, потому что она играла великолепно. Это был очень тяжёлый матч. Но я смогла найти путь к победе. Во втором сете всё решили один-два розыгрыша. В третьей партии на корте вновь была битва. Это теннис, так бывает. Всё решают считаные розыгрыши.

Думаю, теперь мне уже ничего никому не нужно доказывать. Это прекрасное достижение для меня. Не могу сказать, что получила заряд уверенности, потому что всегда стараюсь быть уверенной в собственных силах. Третий сет показал мою психологическую устойчивость. Она и стала решающей.

Я чётко понимала, что нужно делать на корте. Я упорно работала. Несмотря на то что мои результаты после Уимблдона были не очень хорошими, я провела 4-5 недель на корте и много тренировалась в зале. В последние пять месяцев я проделала огромную работу, поэтому результаты меня расстраивали. Тем не менее я старалась сохранять позитивный настрой, отдавая все силы на корте. Результаты же были не теми, на которые я рассчитывала. Мне было немного грустно. На этой неделе я была настроена позитивно. Думаю, это помогло мне победить. Я смогла здорово сыграть и бороться", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

В рейтинге WTA Элина поднялась на четвёртую строчку.

Свитолина стала четвёртой ракеткой мира