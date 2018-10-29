Надаль и Джокович могут отменить выставочный матч из-за убийства журналиста

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович не исключают, что есть вероятность отмены выставочного матча в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) из-за убийства журналиста Джамала Хашоги.



«Обстоятельства происшествия ужасны. Будем смотреть, как сложится ситуация. Пока очень много вопросов», — цитирует Надаля The Telegraph.

«К сожалению, мы оба оказались втянуты в это. Мне не хочется быть причастным к каким-то политическим инцидентам. Печально, что так произошло. Нужно получить больше информации и принять правильное решение. Я всегда уважительно относился к людям, с которыми меня связывают договорённости», — добавил Джокович.



Выставочный матч должен пройти 22 декабря. Ранее появилась информация, что каждый игрок получит за участие не менее $ 1 млн.