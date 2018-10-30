Мертенс отдала всего четыре гейма Контавейт на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс победила представительницу Эстонии Анетт Контавейт на старте группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Элисе трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В группе «Роза» также сыграет действующая чемпионка немка Юлия Гёргес. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований в Чжухае с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир «Элит Трофи» завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Гёргес в двух партиях обыграла американскую теннисистку Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.