Вердаско обыграл Шарди на старте «Мастерса» в Париже и вышел на Надаля

Испанец Фернандо Вердаско вышел во второй раунд соревнований категории «Мастерс» в Париже, обыграв французского теннисиста Жереми Шарди со счётом 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час и 23 минуты. Победитель матча отметился 9 эйсами, 4 двойными ошибками и реализацией 3 брейк-пойнтов из 7. На счету Шарди 10 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Соперником Вердаско по второму раунду станет первая ракетка мира, его соотечественник Рафаэль Надаль.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1. В этом сезоне первый номер посева получил Рафаэль Надаль.