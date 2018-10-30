Свитолина: никто не ждал от меня победы в Сингапуре

Украинская теннисистка Элина Свитолина, обыгравшая американку Слоан Стивенс в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 3:6, 6:2, 6:2, оценила своё выступление на этом турнире.

«Перед Итоговым чемпионатом у меня не было никаких ожиданий. Я была аутсайдером. Никто не ждал от меня победы. Это мотивировало меня. Я была настроена решительно.

Не могу сказать, что мне было нечего терять. Скорее дело в психологии победителя. Она помогла мне. Я просто старалась бороться за каждое очко. Не могу сказать, что продемонстрировала свой лучший теннис, но всегда была готова работать. Я была хорошо готова физически. Это помогло мне победить. Я определённо смогла что-то себе доказать. Я сумела раздвинуть границы своих возможностей.

Я довольна тем, как справилась с давлением в полуфинале и в игре с Плишковой. Это были очень трудные матчи. Мне нужно было прибавлять. Это было очень важное испытание для меня. Здорово, что теперь я знаю свои возможности и могу продолжать с этим работать», — цитирует Свитолину WTA Insider.

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