Свитолина: постараюсь узнать, кто из тренеров доступен в данный момент

Украинская теннисистка Элина Свитолина, обыгравшая американку Слоан Стивенс в финале Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 3:6, 6:2, 6:2, рассказала о предстоящих поисках нового тренера. В середине октября уроженка Одессы рассталась с Ником Савиано.

«Сейчас я постараюсь узнать, кто из тренеров доступен в данный момент. Хорошо, что совместную работу можно будеть начать в межсезонье. Не будет никакого сумасшедшего давления. Это не то же самое, что начинать работу с тренером в середине сезона.

Мне нужно всё тщательно обдумать. Я не хочу договариваться с тренером, а затем расстаться с ним через две недели. Это важное решение", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Элина также ответила на вопрос, что ей сказала легендарная американка Билли Джин Кинг, именем которой назван трофей Итогового чемпионата WTA.

«Это секрет. Вообще-то она просто поздравила меня. Это самое главное. Это был особенный момент — получить трофей из её рук, трофей, названный в её честь», — сказала Свитолина.

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