Касаткина в трёх сетах обыграла Ван Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина стартовала на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) с победы над китаянкой Ван Цян со счётом 6:1, 2:6, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 9 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 8 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Ван Цян в Чжухае.

В группе «Азалия» также сыграет американская теннисистка Мэдисон Кис.

Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 349 363.

Турнир завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес в двух партиях обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

Касаткина сыграет с Кис и Ван Цян на турнире «Элит Трофи» в Чжухае