Мертенс: Гёргес комфортно чувствует себя на корте в Чжухае, он ей подходит

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась ожиданиями от следующего матча группового этапа турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) с действующей чемпионкой немкой Юлией Гёргес. Встреча пройдёт 1 ноября.



«Раньше никогда не играла с Гёргес. Наверняка будет интересный матч. Она защищает титул чемпиона. Этот корт ей подходит, на нём она комфортно себя чувствует.



Но мне нечего терять. Мне не нужно защищать никаких очков. Просто буду спокойно играть. Надеюсь почувствовать настоящий соревновательный дух. Этот год выдался хорошим», — цитирует Мертенс официальный сайт WTA.

В первом поединке группы «Роза» Мертенс взяла верх над представительницей Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:1. Турнир «Элит Трофи» завершится 4 ноября.