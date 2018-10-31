Касаткина потеряла шансы на выход в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в двух сетах потерпела поражение от американки Мэдисон Кис со счётом 2:6, 4:6. На старте соревнований первая ракетка России оказалась сильнее китаянки Ван Цян со счётом 6:1, 2:6, 7:5.

В полуфинал выходит только победительница группы. Касаткина первое место занять уже не сможет. В случае победы Кис над Ван Цян американка пройдёт дальше.

Если хозяйка кортов окажется сильнее, то у всех теннисисток будет по одной победе, и придётся считать соотношение сетов. У Дарьи этот показатель составляет 2-3 (после двух матчей), у Кис — 2-0 (после одного матча), у Ван Цян — 1-2 (после одного матча). У кого-то из соперниц россиянки в любом случае будет положительное соотношение сетов.

Турнир завершится 4 ноября.

Касаткина в двух сетах проиграла Кис на турнире «Элит Трофи» в Чжухае