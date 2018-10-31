Касаткина в двух сетах проиграла Кис на турнире «Элит Трофи» в Чжухае

Российская теннисистка Дарья Касаткина в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) в двух сетах потерпела поражение от американки Мэдисон Кис со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Дарья ни разу не подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 6 брейков.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Кис в Чжухае.

Касаткина стартовала в турнире с победы над китаянкой Ван Цян со счётом 6:1, 2:6, 7:5. Для Кис матч с россиянкой стал первым в нынешнем розыгрыше «Элит Трофи». Она сыграет с Ван Цян 2 ноября.

В полуфинал выйдет теннисистка, занявшая первое место в группе.

Касаткина в трёх сетах обыграла Ван Цян на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае