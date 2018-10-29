Мугуруса: надеюсь одержать ряд побед в Чжухае и завершить год со вкусом

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса оценила своё выступление в сезоне. Уроженка Каракаса сыграет на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай), который пройдёт с 30 октября по 4 ноября.

«Я понимала, что по ходу сезона будут взлёты и падения, особенно в плане физической формы. Тяжело много лет выступать на одном и том же высоком уровне. Это нелегко для всех. Я стараюсь сохранять энтузиазм. Я всегда готова к борьбе на соревнованиях. По ходу сезона могут случаться непростые ситуации или травмы, но я знаю, что упорный труд принесёт результат рано или поздно. Я стараюсь справиться со всеми сложностями и прибавить, чтобы стать сильнее в новом сезоне.

Я очень рада быть участницей турнира «Элит Трофи». Раньше я в Чжухае не была. Формат этого турнира отличается от других. Есть много причин быть довольной тем, что я сыграю здесь. Надеюсь, я смогу одержать ряд побед и завершить год со вкусом», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

На групповом этапе Гарбинье встретится с Анастасией Севастовой из Латвии и Чжан Шуай из Китая.

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