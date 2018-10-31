Тим: фанаты не приходят на Кубок Дэвиса, чтобы смотреть только на Надаля

Австриец Доминик Тим положительно оценил новый формат проведения Кубка Дэвиса. Напомним, соревнования теперь будут проходить на протяжении недели в конце сезона. Первый розыгрыш турнира пройдёт в Мадриде.



«Новый формат выглядит отлично. Возможный отказ ведущих игроков от участия? Фанаты не приходят на стадион, чтобы смотреть только на Надаля – они идут за эмоциями, которые дарит Кубок Дэвиса. Я обязательно хочу сыграть в Мадриде, если нам удастся обыграть Чили в феврале», – цитирует Тима Tennis World USA.



Ранее появилась информация, что ряд ведущих игроков заявили о нежелании участвовать в новом формате командных соревнований. Теннисисты якобы написали коллективное письмо в ITF. Тем не менее швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев заявили, что ничего не знают о каком-либо бойкоте турнира.

Федерер: обновлённый Кубок Дэвиса? Думаю, этот турнир теперь не для меня