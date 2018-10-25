СМИ: топ-теннисисты отказались от участия в обновлённом Кубке Дэвиса

Сильнейшие теннисисты мира заявили об отказе от участия в обновлённом Кубке Дэвиса, сообщает L'Equipe. Издание не сообщает конкретных имён теннисистов, однако отмечает, что все они занимают высокие позиции в мировом рейтинге ATP. О своём решении спортсмены сообщили в письме, которое направили в Международную теннисную федерацию (ITF), под эгидой которой проходят командные соревнования.



Напомним, масштабные реформы в Кубке Дэвиса состоялись благодаря инвестиционной группе Kosmos, одним из совладельцев которой является защитник ФК «Барселона» Жерар Пике. Начиная с 2019 года соревнования будут проводить в течение одной недели в конце года.



Ранее Жерар Пике сообщил о готовности принять участие в турнире первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

Федерер: обновлённый Кубок Дэвиса? Думаю, этот турнир теперь не для меня