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СМИ: топ-теннисисты отказались от участия в обновлённом Кубке Дэвиса

СМИ: топ-теннисисты отказались от участия в обновлённом Кубке Дэвиса
Теннис / ATP

Сильнейшие теннисисты мира заявили об отказе от участия в обновлённом Кубке Дэвиса, сообщает L'Equipe. Издание не сообщает конкретных имён теннисистов, однако отмечает, что все они занимают высокие позиции в мировом рейтинге ATP. О своём решении спортсмены сообщили в письме, которое направили в Международную теннисную федерацию (ITF), под эгидой которой проходят командные соревнования.

Напомним, масштабные реформы в Кубке Дэвиса состоялись благодаря инвестиционной группе Kosmos, одним из совладельцев которой является защитник ФК «Барселона» Жерар Пике. Начиная с 2019 года соревнования будут проводить в течение одной недели в конце года.

Ранее Жерар Пике сообщил о готовности принять участие в турнире первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

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