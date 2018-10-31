Раонич снялся с «Мастерса» в Париже, Федерер вышел в третий круг без борьбы

Канадский теннисист Милош Раонич снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже из-за травмы правого локтя, сообщает пресс-служба соревнований на своей странице в «Твиттере». Сегодня, 31 октября, вечером в матче второго круга соревнований Раонич должен был сыграть с третьим сеяным, швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

В первом круге Раонич накануне в трёх партиях обыграл француза Жо-Вильфрида Цонгу (WC) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Для Федерера матч должен был стать первым на турнире. В третьем круге швейцарец сыграет с победителем противостояния итальянца Фабио Фоньини (13) и венгра Мартона Фучовича.

Призовой фонд турнира, который проходит на харде, составляет € 4 872 105. Соревнования завершатся 4 ноября.