Джокович станет первой ракеткой мира после снятия Надаля с турнира в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который сегодня, 31 октября, планировал вернуться на корт после травмы колена, не сможет сыграть со своим соотечественником Фернандо Вердаско.



Надаль сослался на проблемы с мышцами живота. Вместо него во втором круге турнира Rolex Paris Masters в Париже выступит представитель Туниса Малек Жазири.



Таким образом, сербский теннисист Новак Джокович гарантированно обойдёт Рафаэля в рейтинге АТР. Он поднимется на первое место впервые с 2016 года. На данный момент на турнире в Париже Джокович вышел в третий круг, где сыграет с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Отметим, что впервые с 2000 года теннисист поднялся на первое место в рейтинге АТР, начав сезон вне топ-20. Джокович был 22-м. В 2000 году россиянин Марат Сафин начинал год 38-й ракеткой мира.