Надаль: врач не рекомендовал мне играть из-за опасности повреждения брюшных мышц

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о причинах, по которым не смог выйти на корт на турнире в Париже, что автоматически привело к тому, что первой ракеткой мира с понедельника станет серб Новак Джокович.

«Было здорово находиться пару дней здесь, в Париже, и тренироваться с другими парнями. Мне понравилось, и я чувствовал, что играю в теннис гораздо лучше, чем неделю назад. Но в последние несколько дней я начал чувствовать небольшую боль в брюшных мышцах, особенно когда я подавал. Я проконсультировался у врача, и он не рекомендовал мне играть на турнире, потому что в обратном случае есть вероятность повредить брюшные мышцы, а эта травма может оказаться серьёзной. Я этого, конечно же, не хочу», — приводит слова Надаля пресс-служба АТР.

У Джоковича и Надаля есть шанс в пятый раз завершить сезон в статусе первой ракетки мира, что решится на Итоговом турнире АТР в Лондоне, который пройдёт с 11 по 18 ноября. Однако Надаль пока не знает, сможет ли он выступить на этом турнире.

«Мне бы очень хотелось сыграть в Лондоне, безусловно. Но самое главное для меня — быть здоровым и иметь возможность продолжать соревноваться в дальнейшем», — сказал Надаль.