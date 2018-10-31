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Шварцман обыграл Лопеса и сразится с А. Зверевым на «Мастерсе» в Париже

Шварцман обыграл Лопеса и сразится с А. Зверевым на «Мастерсе» в Париже
Теннис / ATP

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований 15-й сеяный Шварцман в трёх сетах обыграл испанца Фелисьяно Лопеса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Шварцман дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 возможных. На счету Лопеса 19 эйсов, 3 ошибки на подаче и два реализованных брейка из 6 возможных.

26-летний Шварцман вышел вперёд в личном противостоянии с 37-летним Лопесом — 2-1. Отметим, что все три официальных матча между теннисистами состоялись в 2018 году.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Шварцман сыграет с четвёртой ракеткой соревнований — Александром Зверевым из Германии.

31 октября 2018 года, среда. 20:10 МСК
Париж. 2-й круг
Матч окончен
Фелисьяно Лопес
Фелисьяно Лопес
71
Испания
4:6
6:3
5:7
Диего Шварцман
Диего Шварцман
19
Аргентина
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