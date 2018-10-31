Шварцман обыграл Лопеса и сразится с А. Зверевым на «Мастерсе» в Париже

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже. Во встрече второго раунда соревнований 15-й сеяный Шварцман в трёх сетах обыграл испанца Фелисьяно Лопеса, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

Шварцман дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15 возможных. На счету Лопеса 19 эйсов, 3 ошибки на подаче и два реализованных брейка из 6 возможных.

26-летний Шварцман вышел вперёд в личном противостоянии с 37-летним Лопесом — 2-1. Отметим, что все три официальных матча между теннисистами состоялись в 2018 году.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Париже Шварцман сыграет с четвёртой ракеткой соревнований — Александром Зверевым из Германии.