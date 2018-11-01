Гаске: в матче с Соком я играл плохо

Французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал поражение от действующего чемпиона, представителя США Джека Сока во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) со счётом 3:6, 3:6.

«Мне не удалось захватить инициативу в матче. Я не смог сыграть так, как хотел. Я не оказывал достаточного давления на соперника. В целом я играл плохо», — приводит слова француза официальный сайт ATP-тура.

За выход в четвертьфинал Сок сыграет с Малеком Жазири из Туниса, который заменил в основной сетке снявшегося с соревнований испанца Рафаэля Надаля.

Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале Сок победил серба Филипа Краиновича со счётом 5:7, 6:4, 6:1.