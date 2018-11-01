Надаль снялся с 13 из 14 последних турниров, проходивших на харде

Испанец Рафаэль Надаль отказался от выступления на «Мастерсе» в Париже, сославшись на риск получить травму мышц живота. Таким образом, если брать 14 последних проведённых соревнований на хардовом покрытии, с 13 из них Надаль снимался – до турнира или по ходу него.

Единственным завершённым хардовым соревнованием стал Rogers Cup в Торонто, который испанец выиграл.



В текущем сезоне Надаль провёл 16 матчей на хардовом покрытии, выиграв в 14 из них. В обоих случаях, когда Надаль проигрывал, он снимался – с четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии против Марина Чилича и с полуфинальной встречи US Open против Хуан-Мартина дель Потро.

Своё последнее полноценное поражение на харде Рафаэль потерпел год назад в финале «Мастерса» в Шанхае. Тогда он был обыгран швейцарцем Роджером Федерером.

Надаль: врач не рекомендовал мне играть из-за опасности повреждения брюшных мышц